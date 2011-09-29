Детская филармония на месте церкви Святого Духа в Минске

Ко Дню Города минчане получили немало подарков. Один из них — воссозданная церковь Святого Духа, которая была построена еще в XVII веке. Сегодня она выполняет функции концертного зала Детской филармонии.

Прогуливаясь по площади Свободы, сегодня трудно не заметить «новосела». Возрожденная церковь Святого Духа дополнила ансамбль Верхнего города. А ведь еще три года назад это место пустовало. На зеленом газоне камнями было выложено очертание исчезнувшего храма. Строить здесь что-то новое считалось кощунством, а на восстановление старого не хватало средств. Потому площадка оставалась «зарезервированной» за церковью более 70 лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ее очередь пришла в 2009 году в рамках программы восстановления исторического центра столицы. Прежде чем приступить к проектированию, были проведены глубокие исследования. Выяснилось, что храм был основан базилианским орденом. Использовалось здание в те времена как монастырь. Но судьба его была неоднозначной.

Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спачына»:

Здание церкви Святого духа в первый раз было перестроено после пожара, потому что до этого оно было в деревянном исполнении. Каменное строение тоже горело. Кроме того, коренным образом здание было перестроено из католической веры в православную во второй половине XIX века, когда появилось совершенно другое архитектурное строение — Петропавловская церковь, которую тоже, к сожалению, время не пощадило. В 30-е годы оно было взорвало со всеми фрагментами и останками XVII-XIX веков.

Восстанавливали, конечно же, первоначальный вариант здания. Помимо исторических архивов, проектировщикам помогли аналогичные архитектурные строения в других странах. Есть версии, что именно наш храм стал источником вдохновения для европейских зодчих.

Архитектурные исследования также сослужили хорошую службу. Здесь частично сохранился старинный фундамент, были найдены древние крипты, фрагменты печей и так далее. Все это сегодня отреставрировано и выставлено в подвальном помещении.

Сохранить все это богатство было непросто. Впервые под такой массив древних фундаментов, подводили специальные железобетонные конструкции. Хлопот также добавило метро, которое пролегает на глубине 5-6 метров под фундаментом церкви. Специально для этого здания была создана система вибро- и шумозащиты. Кроме того, в самом концертном зале была создана хорошая акустическая среда. Хотя, оказываясь здесь, в первую очередь, не слушаешь, а смотришь.

Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спачына»:

Интерьер достаточно лаконичен, выполнен в стиле Ренессанса из тех природных материалов, которые были характерны для той эпохи: камень, витражные окна. Цветовое сочетание белого, светлых оттенков и витража несут чувство праздника.

Пространства добавляют высокие сводчатые потолки. А светом помещение наполняют роскошные люстры, не итальянского, как многие думают, а отечественного производства. Гостей встречает декоративное панно Владимира Толстика, смысл которого можно описать словами «музыка на все времена». Действительно, в воссозданном здании XVII века для развития таланта детей из XXI столетия созданы все условия.