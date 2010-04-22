Дети уговорили Анджелину Джоли и Брэда Питта пожениться

По словам собеседника журнала «OK!», первым о необходимости оформить отношения родителям сказал приемный сын Мэддокс, старший из детей актеров. Затем Мэддокса поддержали его братья и сестры, которые потребовали от родителей устроить свадьбу.

Сами Питт и Джоли пока не прокомментировали информацию о предстоящей свадьбе. Отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта начались на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году. В то время Питт еще был женат на актрисе Дженнифер Энистон, которая подала на развод с супругом весной 2005 года. В 2006 году Питт и Джоли официально объявили о своем романе, сообщает Lenta.ru.

За время совместной жизни у пары родились трое детей – девочки Шайло и Вивьен Марчелин и мальчик Нокс Леон. Также у Питта и Джоли трое приемных детей – девочка Захара и мальчики Мэддокс и Пакс.

Для Джоли свадьба с Питтом, если она состоится, станет третьей - в прошлом актриса была замужем за Джонни Ли Миллером, а затем за Билли Бобом Торнтоном. Для Пита брак с Джоли станет вторым.