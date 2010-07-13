Денис Вершенко: Я не внебрачный сын Киркорова и не брат Рикки Мартина!

Это из-за него «Славянский базар» в шутку называют конкурсом клонов. Фестивальную вершину Денис Вершенко пытался покорить дважды. В прошлом году не попал на конкурс из-за неславянского типажа, получив совет сделать пластическую операцию.

В этом году его внешность обсуждают все, пытаясь найти 10 отличий от Киркорова. Сам Денис больше внимания придает не внешнему виду, а внутреннему миру.

Денис Вершенко, представитель Беларуси на Международном конкурсе молодых исполнителей «Витебск-2010»:

Дорогие друзья! Я не являюсь внебрачным сыном Филиппа или братом Рикки Мартина! Я обыкновенный белорусский мальчик. Я в душе романтик и я стараюсь петь только умные песни».

К выбору песни с умом подошла и кубинская участница. Во второй конкурсный день Даниуска исполнит композицию члена жюри Инны Афанасьевой.

Даниуска Пачеко, представительница Кубы на Международном конкурсе молодых исполнителей «Витебск-2010»:

Трудно по-русски петь, но я пою эту песню от души.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Беларуси, член жюри Международного конкурса молодых исполнителей «Витебск-2010»:

Для меня это был очень большой сюрприз. Любому артисту, человеку, который поет на сцене это приятно.

Тем временем в Международном пресс-центре прошел «Звездный час» председателя жюри Таисии Повалий. Перед общением с журналистами окружение украинской звезды сдувало пылинки не только с певицы, но и с ее именного БМВ.

А итальянский романтик Тото Кутуньо уезжал сегодня с неизгладимым впечатлением от красоты Беларуси и белорусок.

Тото Кутуньо, певец, композитор (Италия):

Много эмоций. Здесь очень хорошо. Концерт был замечательный. Беларусь – очень красивая, а девушки – просто невероятно…

Если первую часть вечернего концерта члены жюри проведут в судейских креслах, то вторую — на сцене. Игорь Корнелюк, например, подумывает, не исполнить ли знаменитое «Подожди, дожди, дожди».

Игорь Корнелюк, народный артист России:

Надо накликать дожди? Тогда спою.

А пока в Летнем амфитеатре уже поет Валерия. Ее сольник в этом году заменяет традиционный сборный концерт «Мастеров искусств Москвы». Благо, количество хитов позволяет.

Чуть позже зрители смогут поболеть за белорусского конкурсанта. Впрочем, как призналась Таисия Повалий, лидеров жюри определило еще вчера во время концерта-презентации, а самый низкий балл председатель жюри не поставит никому. Выиграв отборочный тур в своей стране, каждый конкурсант уже заслуживает высокой оценки.