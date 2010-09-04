День письменности в Беларуси: столица праздника — Хойники

На Гомельщину приехали писатели, деятели культуры, науки, искусства и журналисты. Программа ожидается насыщенная. В райцентре будут чествовать победителей юбилейного пятидесятого конкурса «Искусство книги 2010» и дадут старт республиканской акции «Чытаем па-беларуску».

Нынешний День белорусской письменности проходит на родине Ивана Мележа. В деревне Глинище, где родился народный писатель, уверены: гостям Иван Павлович был бы очень рад.

Софья Липницкая, племянница народного писателя Беларуси Ивана Мележа:

Я думаю, что он был бы очень рад людям, ведь он был такой простой и по-полешукски мудрый человек.

Правда, свою родину Иван Мележ сегодня вряд ли бы узнал. Люди на болоте — уже далекое прошлое. А деревня превратилась в современный агрогородок. Соседние Хойники тоже изменились до неузнаваемости.

Анна Белявская, жительница Хойников:

Мы сегодня в парк впервые вышли, даже настроение поднялось. Красиво сделали.

Людмила Смольская, жительница Хойников:

Сегодня подготовка подходит к концу, доделываем последние штришки. А завтра город гостеприимно примет всех.

Сегодня в Хойниках за день до праздника ученые и литераторы обсуждали актуальные проблемы просвещения. В нынешнем году хойникские чтения получили новое звучание: впервые к филологам и языковедам присоединились специалисты самых разных направлений. На литературу взглянули в новом ракурсе.

Сергей Гаранин, заместитель директора института языка и литературы имени Я.Коласа и Я.Купалы НАН Беларуси:

Нынешние чтения отличаются от тех, что были ранее — мы пригласили и медиков и экономистов и историков, чтобы посмотреть вместе на существующие проблемы.

Много нового о своей малой родине узнали и сами жители региона. Больше года научно-исследовательской работы — и вот к празднику письменности три новых издания о Хойниках, известных и неизвестных — на столе у читателя.

Ещё один подарок жителям Хойников — уютный летний амфитеатр. Уже завтра ему суждено стать центром литературной жизни страны. Именно с его сцены разлетятся золотые фолианты и золотые купидоны — награды лучшим белорусским авторам и лучшим отечественным издателям.

Завтрашний день будет переполнен событиями. Программа Дня письменности начнётся в 8 утра с Божественной литургии и закончится поздним вечером премьерным показом новой версии рок-оперы «Курган». А в эти минуты в Хойниках начинается большой праздник классической музыки.