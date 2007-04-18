День памяти памятников

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест.

Он установлен в 1983 году ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательностей, созданного при ЮНЕСКО.

В государственном списке историко-культурного наследия Беларуси сегодня - 4711 объектов архитектуры, истории и археологии. 50 из них в этом году подлежат реставрации. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 100 млрд. рублей.

Культурное наследие определяется 0, 1, 2, 3 категориями ценности, отметил начальник управления по охране историко-культурного наследия и реставрации Министерства культуры Республики Беларусь Василий Обламский. Особо знаковые - 0,1,2. Их техническое состояние позволило составить перечень приоритетных объектов и утвердить его на высоком уровне. На сегодняшний день ведутся работы на 15 объектах, на пяти уже завершены. После проведения реставрационных работ этот список будет добавляться за счет других, которые требуют оперативного вмешательства.