День Независимости прошёл в Минске: небесные пейзажи от салюта, парад войск и массовые гуляния

Небесные пейзажи от салюта, парад войск и, конечно, массовые гуляния! Главный праздник страны – день Независимости в этом году столица принимала с особым размахом!

Предлагаю вспомнить кадры легендарного партизанского парада 3 июля 1944-го, когда все трибуны взорвались от хохота и от козла, увешенного немецкими орденами!….

«Будущее Родины строить молодым!» Под таким девизом началось главное событие этого Дня Независимости - военный парад войск Минского гарнизона. Около 6 тысяч человек и 500 единиц техники, колонна длиной в три километра. Возле стеллы минск – город герой прошла передовая сельхозтехника, вся мощь отечественного военпрома. К слову, техники было вдвое больше, чем в прошлом году! (По традиции, военнослужащие пронесли перед трибунами Знамя Победы и штандарты 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, принимавших участие в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион». А первым в механизированной колонне проследовал легендарный танк времен Великой Отечественной войны – Т-34-85.

Так, премьера года – отечественный броневик «Кайман», Новинка МЗКТ – легкобронированный «Волат-1». Над Минском воспарили белорусские высокотехнологичные птицы. Это беспилотники «Беркут-2», «Гриф-1» и «Гриф-100». Среди достижений гражданской техники - аэродромный тягач «БелАЗ», который может буксировать самолеты массой до 600 т, комбайны нового поколения «Палессе», и школьный автобус «МАЗ-257», предназначенный для сельской местности, а также мощный трактор «Беларус-4522». Нам есть чем гордиться!

Одним из самых ярких аккордов праздника стало авиашоу –воздушный марш авиаторов. Над городом пролетели фронтовые бомбардировщики, истребители, военно-транспортные самолеты, штурмовики. Впервые в этом году показали высший класс летчики Министерства по чрезвычайным ситуациям и ДОСААФ. В Независимом небе появился маленький Аист-355 и его брат Ми-26. Впервые после парада танки и бронемашины были доступны для всех желающих на площадке у стелы. Все минчане и гости праздника могли оставить яркие кадры на память и познакомиться с техникой.

Музыкально-творческий номер «Красуй, Беларусь!» порадовал всех горожан и гостей парада. Около 2 тысяч молодых людей удивляли своими талантами. На проспект Машерова вынесли новый белорусский флаг 45 метров в длину и 5 в ширину. А участники мероприятия построили 7-метровую «белорусская ваза» из 480 человек

От музыкальных концертов до игровых эстафет. Массовые мероприятия в День Республики проходили более чем на 40 площадках в режиме нон-стоп!

Главной праздничной площадкой по традиции стала территория у дворца спорта. Здесь вырос город мастеров, где можно было познакомиться с шедеврами декоративно-прикладного искусства и приобрести себе на память о 3 июля эксклюзивный сувенир!

Хорошенько подкрепиться и вдохновиться на рекорды помогала и праздничная ярмарка у Дворца спорта, которая превратилась в настоящий фуд-корт. Деликатесы по-белоруски: драники, колбаски, блинчики, квас были нарасхват! крупные торговые организации столицы и объекты общественного питания здесь представили свою лучшую продукцию.

Витрины, кафе, улицы и проспекты ожили в цветах государственного флага: красном и зеленом. В праздничном дизайне города воспарили аисты и распустились васильки. Форму продавцов украшали бутоньерки, а в торговых объектах организовали трансляцию патриотических песен – одним словом праздник витал повсюду!

Быстрее! Выше! Сильнее! Беларусь славится своими спортивными достижениями, а потому на дне республике без эстафет не обошлось! В 8 утра стартовали лыжероллеры от чижовка-арены. А возле дворца спорта прошел зрелищный международный турнир по силовому экстриму, с участием спортсменов из Беларуси, России, Украины и Литвы.

А в Верхнем городе клубы исторической реконструкции представили культурный проект «На пути к независимости» и воскресили нашу историю в 10 веках! От Полоцкого княжества, ВКЛ до Первой и Второй мировых воин…Путь к Независимсоти был долгим, но именно он вдохновил белорусов добиться суверинета и прославить страну далео за ее пределами…

В Ботаничнеском саду показали «Цветущую Беларусь». На бал роз гости прибывали под звуки симфонического оркестра. Все могли посетить уникальный парфюмерный бар, чтобы вдоволь насладиться ароматами. А на мастер-классе с художником Анной Ивашко еще и нарисовать розовые акварели себе на память.