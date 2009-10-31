Прямой эфир

День мертвеца в Мексике

31 октября 2009 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Мексике в этот день поминают всех артистов и людей искусства, умерших в прошедшем году.

Мексика — это католическая страна, но в то же время там сохранилось много «доколумбовых» ритуалов. Поэтому католический обычай — поминание мертвых — соединился чудесным образом с традициями ацтеков и майя.

Фестиваль «День мертвеца» основан на вере ацтеков в то, что умершие возвращаются на землю каждый год на один день, чтобы встретиться с родственниками. 1 ноября обычно поминают детей-покойников, 2 — остальных. Католические страны от Филиппин до Эквадора и Перу также отмечают этот праздник.

Вероника Фернандес, журналист:
«А мне нравится этот праздник. Мы показываем, что не безучастны, помним и заботимся о своих умерших. В последнее время в празднике  появилось много элементов из-за рубежа, но традиция также существует».

Интересно, что в Мексике как раз в этот день поминают всех артистов и людей искусства, которые умерли в прошедшем году.

Нагил Мазалт, актер:
«Смерть — это не дуэль и не борьба, это просто смена состояния, именно на этом постулате мы и строим наши танцы. Поэтому не нужно ее бояться, нужно просто жить».

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
30 октября 2009 12:26

Иранцы намерены построить под Минском туристическую деревню в персидском стиле

30 октября 2009 12:25

Допишут Айзека Азимова

30 октября 2009 12:23

«Беларусьфильм» собирается снимать фильмы, «за которые не было бы стыдно стране»