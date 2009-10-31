День мертвеца в Мексике

В Мексике в этот день поминают всех артистов и людей искусства, умерших в прошедшем году.

Мексика — это католическая страна, но в то же время там сохранилось много «доколумбовых» ритуалов. Поэтому католический обычай — поминание мертвых — соединился чудесным образом с традициями ацтеков и майя.

Фестиваль «День мертвеца» основан на вере ацтеков в то, что умершие возвращаются на землю каждый год на один день, чтобы встретиться с родственниками. 1 ноября обычно поминают детей-покойников, 2 — остальных. Католические страны от Филиппин до Эквадора и Перу также отмечают этот праздник.

Вероника Фернандес, журналист:

«А мне нравится этот праздник. Мы показываем, что не безучастны, помним и заботимся о своих умерших. В последнее время в празднике появилось много элементов из-за рубежа, но традиция также существует».

Интересно, что в Мексике как раз в этот день поминают всех артистов и людей искусства, которые умерли в прошедшем году.

Нагил Мазалт, актер:

«Смерть — это не дуэль и не борьба, это просто смена состояния, именно на этом постулате мы и строим наши танцы. Поэтому не нужно ее бояться, нужно просто жить».