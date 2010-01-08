Дефиле в стиле ретро под народный аккомпанемент

Среди номинантов специальной премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» 2009 года и Вульковский центр культуры и народного творчества.

Музей народного творчества в сельском Доме культуры решили создать несколько лет назад. Собирали чудом уцелевшие раритеты. Возродить народные ремесла и повернуть колесо истории вспять взялись местные мастерицы.

На таком станке ткали 100 лет назад. Но, чтобы освоить эту науку понадобится не один час упорного труда. Нина Александровна за этим раритетом теперь чувствует себя уверенно. Потому на уроки ткацкой грамоты к Нине Александровне выстраиваются очереди. Особенно стремится к освоению таких навыков молодежь.

Делают здесь не только коврики, но и настоящую льняную ткань. А из нее мастерицы шьют самобытные народные костюмы. Фартук за три дня, весь наряд — за неделю. Одежда — точная копия той, что носили еще в XIX веке. Ретро изделия современных мастеров пользуются особым спросом.

Ольга Мелюх, директор Вульковского Первого Центра культуры и народного творчества:

Молодежь с удовольствием приходит на фольклорную дискотеку, на наши танцы: и «Лявониха», и «На рэчаньку», и «Падыспан».

В центре обучают также батику и соломоплетению. Для старожилов возрождение народных ремесел — просто бальзам на душу. Ведь именно через белорусские традиции и воспитывается любовь к Родине.