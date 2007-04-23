Сегодня - Всемирный день книги и авторского права. Bстория уходит в XVII век, когда 1616 году в один и тот же день, в разных уголках планеты скончались три великих писателя: Уильям Шекспир, Мигель Сервантес и Гарсиласо де ла Вега.

Начиная с 1996 года, по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО, 23 апреля как дань памяти великим писателям отмечается Всемирный день книги и авторского права. Сегодня в Испании, на родине автора знаменитого "Дон Кихота", вручается премия Сервантеса, которая считается самой почетной для литераторов, пишущих на испанском языке.