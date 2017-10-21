«Дама приобретает силуэт античной колонны»: в Минске проводят балы наполеоновской эпохи

Старинный танец напоминает ожившее искусство: изящные линии, статные кавалеры и прекрасные дамы. Сегодня занятия историческим танцем не только развивают хороший вкус, но и, в буквальном смысле слова, служат машиной времени.

Например, Дмитрий – по образованию историк, но увлечение историческим танцем даёт возможность примерить совершенно необыкновенное амплуа распорядителя бала. Дмитрий Раков, участник студии исторического танца, распорядитель балов:

Распорядители на балах были, которых приглашали или просили провести бал. То есть, следить за порядком танцев, объявлять их, где-то подсказывать танцующим, взаимодействовать с музыкантами. И, в целом, направлять вечер к такой весёлой приятной атмосфере.

Сейчас проведение балов не утратило своего главного смысла: бал – это праздник, которого ждут и нетерпеливо готовятся долгое время. Исторические студии даже возрождают нетанцевальные развлечения, которые были популярны среди дам и кавалеров определённой эпохи. Но душа бала – это, конечно, танец.

Лендлер – популярный танец наполеоновской эпохи – стал предшественником вальса. Как раз-таки в лендлере особенно заметно близкое взаимодействие партнёров, появляется большое количество комбинаций рук. Фигуры любого старинного танца изучаются по крупицам тех материалов, которые дошли до XXI века. Маргарита Шевцова, руководитель студии исторического танца, организатор балов:

К счастью, люди тогда учились не только непосредственно у учителей, а учителя – у учителей, но и существовала специальная литература по предмету. Как научиться танцевать, какие есть движения в танце, как правильно слушать музыку, чтобы танцевать правильно и так далее. Лендлер уже танцевали в платьях стиля ампир, которые часто критиковали за распущенность.

Ведь при движении угадывался женский силуэт, а корсет был не таким жёстким, как раньше. Чтобы воссоздать такие детали костюма, студиям приходится проделывать огромную работу, искать по музеям сохранившиеся материалы и подробные иллюстрации.



Маргарита Шевцова, руководитель студии исторического танца, организатор балов:

Самое главное, это сохранившиеся портреты, модные журналы, модные журналы уже тогда были с очень подробными иллюстрациями. С прекрасными описаниями платьев.

Это – просто такая поэзия в прозе. Чем дальше эпоха, тем сложнее точно повторить наряд того времени. Но для поклонницы старинного танца слишком велик соблазн быть похожей на Наташу Ростову на её первом балу. А сильному полу особенно хочется примерить на себя роль статного офицера. Маргарита Шевцова, руководитель студии исторического танца, организатор балов:

У этого платья высокая талия, оно прямое, сравнительно узкое, если сравнивать с предыдущими или последующими модами. Дама приобретает силуэт античной колонны. Модно было походить на гречанку, на римлянку. И вызывать ассоциации с какими-то античными нимфами, античными богинями.



Дмитрий Раков, участник студии исторического танца, распорядитель балов:

На мне мундир адъютанта по пехоте российской армии в чине обер-офицеров. То есть, младшие офицеры, которые выполняли штабные обязанности.

Дмитрий говорит, что мундир действительно дисциплинирует. Форма выравнивает спину и заставляет быть достойным дамы, которую кавалер держит под руку.

Такая церемонность и в танце, и в отношениях, возможно, покажется старомодной. Но благородство и дух романтики старинного танца влекут человека до сих пор.

Дмитрий Раков, участник студии исторического танца, распорядитель балов:

Существует много клубов, много студий исторического танца, исторических обществ, которые занимаются воссозданием бальной культуры.