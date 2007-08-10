Цветочная феерия у стен Национальной библиотеки

Самый красивый и ароматный фестиваль проходит в белорусской столице. Посвященный детям, он будет радовать минчан и гостей столицы до сентября.

По традиции каждый раз организаторы фестиваля выбирают новую общую тему всех композиций. Поскольку 2007-ой объявлен годом ребенка, то и парад цветов соответствующий. "Рождение", "Портрет младенца", сказочные мотивы и даже "Каникулы", всего - два десятка клумб в честь наших "цветов жизни".

Фестиваль напоминает цветочную сказку, ведь все экспонаты - о детях, и выполнены для детей. Один из экспонатов даже предлагает им самим попробовать себя в роли флориста.

Созданием композиций занимались специалисты районных организаций "Минскзеленстроя" и управления лесопарков. В их руках самые обычные растения словно зацвели по-новому. Младшее поколение цветочной феерией впечатлилось и фантазировало на тему: как бы выглядела их клумба.

Полюбоваться на креативно оформленные клумбы можно будет вплоть до сентября. За сохранностью композиций ведется круглосуточное наблюдение.

Сегодня - подведение итогов. Жюри не только осмотрели композиции, но и ознакомились с книгой отзывов посетителей. Однако призёра не определили - все работы достойные. Поэтому судейство затянется еще на пару дней.