Прямой эфир

Цудатворны абраз Божай Маці «Забельскай» адновяць на Случчыне

18 октября 2010 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Паводле гістрычных сведак, менавіта ён у XVII стагоддзі выратаваў Слуцкі край ад голаду. У 30-х гадах мінулага стагоддзя абраз нечакана знік.

Сёлета яго вырашылі аднавіць. Святую справу даверылі мінскаму майстру Юрыю Пескуну. Ініцыятар – айцец Аляксандр з вёскі Грэск Слуцкага раёна. На адраджэнне абраза даў блаславенне і Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, Патрыяршы Экзарх усея Беларусі.

Доўгі час пра абраз Божай Маці «Забельскай» амаль нічога не было вядома. Рэстаўратару прыйшлося збіраць звесткі па крупінках.

Юрый Пескун абраз піша не на скуры вала, як было першапачаткова, а на дубовай дошцы. Вага святыні – 40 кілаграмаў. Плануецца, што ўжо вясной праца будзе завершана.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
18 октября 2010 12:28

Могилевчанка за 4 года создала уникальный мультимедийный диск с историей Могилева от основания до наших дней

17 октября 2010 11:20

Клипы: Тина Кароль «Radiobaby», группа «Чук и Гек» «Fiesta», Смысловые галлюцинации «Волшебный мир»

16 октября 2010 10:04

Фото без компьютерной обработки - выставка Леонида Падруля в Минске