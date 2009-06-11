Цирк в Минске (ФОТО+ВИДЕО)

Полным ходом идет первая в истории здания масштабная реконструкция. Каким же будет цирк?

Ровно полвека назад на проспекте Ленина, 32 – теперь это проспект Независимости - появилось здание цирка. В юбилейный год невероятные превращения, происходящие обычно на цирковой арене, теперь ожидают саму обитель волшебства.

Афиши сняты, двери закрыты, стены окутаны лесами. Сегодня здание цирка полностью в руках строителей. Подобно тому, как это было аккурат полвека назад, когда его история только начиналась.

В 1952 году Совет Министров СССР издал постановление о строительстве зимних стационарных цирков. Первый из них начали возводить в Минске 30 октября 1954 года под руководством архитектора Владимира Жукова. При закладке фундамента под центральной дверью закопали капсулу с посланием: «К чести своего века и бессмертной памяти будущих поколений, к украшению города и удовольствию народа воздвигнут этот храм искусств». И вот пять лет спустя – 11 февраля 1959 года – цирк распахнул двери.

С тех пор цирк принимал не мало именитых гостей. И ожидает еще не мало впереди. Ведь ему будет чем удивить. Проект его реконструкции очень амбициозный. Здесь планируется создать современный культурно-развлекательный комплекс.

Наружная архитектура здания кардинально не изменится. Фасад покрасят. Оденут в гранит цоколь здания и подножия колонн. У входа появится фонтан, ступеньки украсят декоративные скульптуры. А вот тыльную часть цирка практически полностью перекроят. На месте трансформаторной подстанции вырастет новое семиэтажное административное здание, которое специальным переходом соединят с головным.

Здесь будет репетиционная арена равная по площади главной, подсобные и административные помещения для артистов, персонала и животных. С левой стороны от цирка, там, где раньше были гаражи, построят двухэтажное здание. В нем разместятся кассы, сувенирный магазин и помещение для водоподготовки, необходимое для подачи воды на арену во время представлений.

Наслаждаться выступлением артистов посетители смогут и на свежем воздухе. На месте старой лестницы устроят летний амфитеатр на 100 зрителей.

Теперь заглянем внутрь. Существовавшая пристройка к зданию – его бывшая административная часть – увеличится на два этажа за счет подвала и технического этажа. На самом верху планируется создать музей истории цирка, а нижний этаж отвести под гардероб и туалеты. Находясь почти под куполом цирка, стоит за одно сказать и про крышу. Купол цирка останется тем же по форме, единственно его обошьют новым цинково-титановым покрытием.

Сама планировка здания изменится незначительно. Кое-где рабочие сейчас строят новые перекрытия. Все направлено на то, чтобы сделать цирк более функциональным.

Теперь спустимся в самое сердце – на арену. Сегодня ее сложно узнать. Однако попытаемся представить. На месте старых кресел появятся более комфортные новые. При этом их количество – 1670 – останется прежним. Установят современное звуковое и световое оборудование. Но сохранят и старые бронзовые люстры, которые после реставрации засияют с новой силой.

Основную часть работ – и самую сложную – сосредоточит, конечно, сама арена, которая сможет трансформироваться в бассейн, ледовый каток или танцевальную площадку. Кстати, бассейн предусматривал и самый первый проект цирка. Однако тогда от этой идеи отказались из-за сложности. Впрочем и сегодня задача эта не из простых: архитекторы по-прежнему ломают над этим голову.

Несмотря на все новшества, особое внимание при реконструкции обращено на сохранение характера здания (старой лепнины, розеток) – все это отреставрируют и установят на прежних местах. Так что старый дух цирка никуда не исчезнет.