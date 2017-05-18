«Что такое 28 лет для Вселенной?». Геннадий Ветров о разнице в возрасте с третьей женой

Геннадий Ветров, актёр, юморист, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Полное ощущение какого-то молодого рок-н-ролльщика. Может быть, из-за причёски?

Геннадий Ветров, актёр, юморист, заслуженный артист Российской Федерации:

Жена молодая. Совсем.

Стюардесса.

Геннадий Ветров:

Да.

Вы её в самолёте встретили?

Геннадий Ветров:

В самолёте.

Вот увидели и влюбились.

Геннадий Ветров:

Да. И она не дала мне номер телефона. Сказала: «Я на работе не общаюсь по личным вопросам». Я расстроился. Потом думаю: «Да, ладно – летим, ночь и, как бы, мне неохота напрягаться. Да и не надо». А потом подошла её бригадир, говорит: «Можно фотографию?» Я говорю: «Я-то не против, но Ваш коллектив, персонал со мной обошёлся просто по-хамски». Она: «Да Вы что? Что случилось?»

Я говорю: «Попросил телефон, был отшит просто в грубой форме».

«Да Вы что? Сейчас я решу». Она пошла, эта идёт и на каком-то обрывке несёт телефон: «Это ни о чём не говорит, вообще». Я позвонил и, как раз, на следующий день был День влюблённых. Позвонил и говорю: «С днём – и Вас, и Вашего парня». Она говорит: «У меня нет парня». Я так сразу… У нас был долгий роман. Три года у нас был самолётный роман.

А разница-то у вас в возрасте большая?

Геннадий Ветров:

Да, в принципе – что такое 28 лет для Вселенной? Это просто миг.

И у Вас дочке 1 июня исполнится только годик.

Геннадий Ветров:

Да. А первой дочке будет 24. От предыдущего брака.

Она, приблизительно, по возрасту схожа с Вашей…

Геннадий Ветров:

Нет. Большая разница – 7 лет у них.

Очень многие мужчины говорят о том, что это даёт новый виток жизни, новые силы. Вы, вроде, в шутку сказали: «Жена молодая», – но Вы почувствовали, что у Вас, как будто, всё обнулилось, всё началось по-другому?

Геннадий Ветров:

Ну, да. Большая ответственность, когда у тебя маленькая дочь. И не хочется, чтобы дочь потом считала, что у неё очень возрастной папа.