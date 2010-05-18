Что прячут в своих закромах литературные музеи Янки Купалы и Якуба Колоса?

Международный день музеев сегодня отмечают почти две сотни стран мира. К слову, на музейных площадках представлены лишь 7% экспонатов, остальные находятся в хранилище.

Так выглядит литературно-мемориальный музей Якуба Колоса для всех: печатной машинкой классика белорусской литературы уже никого не удивишь. Но сегодня только для нас музей показал и спрятанные экспонаты.

Обычно посетителям музея вход за ограждение не разрешается. Но мы зайдем на запретную территорию и даже посмотрим, что хранится в портфеле у Якуба Колоса. Больше всего классик любил писать карандашами, поэтому всегда носил с собой запасной комплект.

Вот, оказывается, на каких подушках спал Якуб Колос. А в тумбочке около кровати по-прежнему лежат домашние тапочки писателя. Да и барометр на стене маленькой спальни неспроста: погодные условия влияли на вдохновение Константина Михайловича.

Зинаида Комаровская директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Колоса:

Вось тут знаходзіцца партсігар Якуба Коласа — ён вельмі любіў курыць. І знаходзіцца шмат пузырочкаў ад лякарстваў.

А этот мини-выставочный зал — бывший подвал Якуба Колоса. Раньше классик хранил здесь картофель, а сейчас под деревянным потолком только несколько дней экспонируются поздравления на имя поэта.

Настоящий эксклюзив — даже большинство работников музея Янки Купалы не видели содержание этого шкафа. Рубашки, пиджаки, шуба — пятьдесят второго размера. Доступ к гардеробу песняра есть лишь у хранителя музея.

Надежда Саевич, главный хранитель Государственного литературного музея Янки Купалы:

В основном, сохранились те вещи, которые он носил в последние годы жизни, и передала их нам Владислава Францевна Луцевич — жена Янки Купалы.

К международному празднику сегодня музей Купалы один подарок уже получил: Скориновская библиотека Лондона прислала копии рукописи «Курган» со всеми пометками и исправлениями.

Елена Матевосян, директор Государственного литературного музея Янки Купалы:

У наступным годзе мы прыступім да стварэння новай экспазіцыі, і я ўпэўнена, што гэтыя рукапісы знойдуць дастойнае месца у нашай новай экспазіцыі.

Рукописи из фондов практически никогда не достаются — для работы они используются в цифровом варианте, так что сейфы открываются лишь для проветривания. Но сегодня мы нарушили эту традицию.