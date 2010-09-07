Что новенького в Большом театре оперы и балета Беларуси?

Большой театр оперы и балета Беларуси открывает новый сезон.

Сегодня на сцене премьера — спектакль «Набукко» Джузеппе Верди. И далее зрителей ожидают новые постановки - оперы «Флора» и «Тоска» Пуччини, «Снегурочка» Римского-Корсакова, балет «Тристан и Изольда» Вагнера.

В январе уже во второй раз пройдет Большой новогодний бал , а весной ярким зрелищем вновь станут «Вечера белорусской оперы и балета в Несвижском замке».

Кстати, коллектив Большого пополнился двадцатью пятью новичками — все они выпускники творческих ВУЗов. Ну а самым ярким событием нового сезона станет Первый Рождественский оперный форум. На сцену выйдут как белорусские исполнители, так и зарубежные гости.

Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Волнуемся относительно очередной нашей идеи — рождественского форума. Вы представляете, какое количество гостей, сколько звезд мировой оперы, какие театры... И новая опера Москвы, и Латвийская опера... Столько почетных гостей!