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Что можно найти в Центральной детской библиотеке имени Островского?

21 апреля 2009 08:33
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Ей исполнилось 85 лет.

До недавнего времени официальной датой рождения  считался 1947 год. Но пять лет назад белорусские историки обнаружили в старых архивах документы, из которых стало известно, что детская библиотека в Минске была уже в 1924 году. А раз она – предшественница библиотеки имени Островского, то и истинный возраст последней, сразу увеличился на 30 лет.

Сейчас в фонде Центральной детской -  около 150  тысяч экземпляров. Здесь открыт центр правовой информации, а также залы - мультимедийный и иностранных языков. Приезжают сюда дети,  студенты, учителя и родители. А сегодня в библиотеке на международную конференцию ждут зарубежных гостей.  Специалисты из Беларуси, Турции, России, Германии и других стран будут говорить о детской литературе и новых формах работы с юными читателями.

-  У нас 20 тысяч читателей. Ежедневно нас посещает от 400 до 600  деток. Категория очень разнообразная – от 3-х лет, даже есть и меньше. Очень многие, уже читая много лет в нашей библиотеке, не хотят уходить, – говорит заместитель директора Центральной детской библиотеки имени Островского Ольга ТОМАШЕВА.

# Культура

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