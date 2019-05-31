Что можно будет увидеть на Дне культуры Швеции в Верхнем городе

Новости Беларуси. 1 июня в Верхнем городе стартуют Дни национальных культур. Открывает сезон Швеция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 1 июня в Верхнем городе стартуют Дни национальных культур. Открывает сезон Швеция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Площадки будут работать с самого утра. Торжественное открытие в 13:00. Территория Верхнего города будет разбита на отдельные площадки. На образовательных точках можно будет получить базовые знания языка, а также поучаствовать в различных викторинах.
День Швеции совпал с Днем защиты детей. Поэтому для юных минчан также найдется занятие. Их будут развлекать стокгольмские клоуны. Отдельное внимание экологии – в эко-двориках гостей научат сортировать мусор и правильно питаться. Праздник будет сопровождаться шведскими музыкальными хитами.