Что можно будет увидеть на Дне культуры Швеции в Верхнем городе

Новости Беларуси. 1 июня в Верхнем городе стартуют Дни национальных культур. Открывает сезон Швеция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Площадки будут работать с самого утра. Торжественное открытие в 13:00. Территория Верхнего города будет разбита на отдельные площадки. На образовательных точках можно будет получить базовые знания языка, а также поучаствовать в различных викторинах.