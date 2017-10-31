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Чтение стихов и гашение почтовой марки: как отметят 135-летие со дня рождения Якуба Коласа

31 октября 2017 08:01
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Новости Беларуси. Юбилей классика. Празднование 135-летия со дня рождения Якуба Коласа начнется 31 октября в музее классика. Здесь ждут маленьких любителей поэзии. На празднике дети прочтут стихи Якуба Коласа, поиграют в белорусские народные игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также приглашены и известные детские писатели.

Кроме этого, в программе торжественное гашение юбилейной почтовой марки и международная научная конференция «Каласавіны-2017». Завершится празднование на малой родине поэта – в Столбцовском районе.

# Культура # Юбилеи

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