Чтение стихов и гашение почтовой марки: как отметят 135-летие со дня рождения Якуба Коласа

Новости Беларуси. Юбилей классика. Празднование 135-летия со дня рождения Якуба Коласа начнется 31 октября в музее классика. Здесь ждут маленьких любителей поэзии. На празднике дети прочтут стихи Якуба Коласа, поиграют в белорусские народные игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также приглашены и известные детские писатели.

Кроме этого, в программе торжественное гашение юбилейной почтовой марки и международная научная конференция «Каласавіны-2017». Завершится празднование на малой родине поэта – в Столбцовском районе.