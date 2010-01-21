Члены американской киноакадемии отобрали девять картин, которые продолжат борьбу за «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм»

Всего на соискание награды в этой номинации были выдвинуты фильмы из 65 стран мира.

В полуфинал борьбы за «Оскар» за лучший иностранный фильм прошли девять лент: «Келин» из Казахстана, «El Secreto de Sus Ojos» («Секрет в их глазах») из Аргентины, «Samson & Delilah» («Самсон и Далила») из Австралии, «The World is Big and Salvation Lurks Around the Corner» («Мир велик, и спасение таится повсюду») из Болгарии, «Un Prophete» («Пророк») из Франции, «La teta asustada» («Молоко скорби») из Перу, «Ajami» («Аджами») из Израиля, «Oorlogswinter» («Зима в военное время») из Нидерландов и «Белая лента» из Австрии. Российская «Палата №6» Карена Шахназарова отбор в полуфинал не прошла.

Самыми титулованными из фильмов, продолжающих борьбу за «Оскар», являются «Пророк» режиссера Жака Одияра и «Белая лента» Михаэля Ханеке. В 2009 году на Каннском фестивале «Пророк» получил гран-при, а «Белая лента» — «Золотую пальмовую ветвь». Картина Ханеке также получила «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм.

В финальную часть борьбы за «Оскар» пройдут лишь пять из девяти фильмов, прошедших предварительный отбор. Список номинантов будет оглашен 2 февраля, а победителей объявят 7 марта в ходе торжественной церемонии вручения наград Киноакадемии, сообщает NEWSru.com.