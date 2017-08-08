«Читал и думал. Думал и читал»: как «Понедельник начинается в субботу» повлиял на уход Кутикова из комсомола

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Самую раннюю часть своего детства Вы тоже, в общем, прожили достаточно уникально для советского ребёнка. В 4 года Вы слушали Чайковского. Вы не преувеличиваете?

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени»:

Нет. Я очень хорошо даже помню день, место и время, когда это произошло. Вообще, как бы, тьфу-тьфу-тьфу, но Создатель наш наделил меня очень неплохой памятью.

Но у Вас, всё-таки, уникальное детство. Насколько мне известно из Ваших же интервью, у вас дома был, допустим, и Всеволод Бобров, и Марк Бернес, Петр Алейников. Но потом, имея такого деда, настоящего, наверное, всё-таки, коммуниста, который и был репрессирован, и его исключали из партии, возвращали, Вы принимаете решение просто выйти из комсомола. Если бы это было, допустим, до войны, Вы, наверняка, оказались бы, в лучшем случае, в лагере. А сейчас вот для чего это было? Вы не смогли поступить из-за этого ни в один институт.

Александр Кутиков:

На эти события повлиял мой дед. Когда мне было 13 лет, и меня приняли в комсомол на год раньше, чем обычно. Я был очень активным юношей: участвовал в художественной самодеятельности, участвовал во всех спортивных мероприятиях, в оркестре играл.

Вот, когда меня приняли в комсомол, дедушка мне подарил книжку.

Книжка была, как я сейчас понимаю, подарена не случайно, то есть, я это понял практически сразу, как только её прочёл. Это была книжка «Понедельник начинается в субботу» Стругацких. И он мне подарил её, как всегда, с дарственной надписью: «Ты стал членом, так сказать, молодого коммунистического сообщества. Я дарю тебе эту книгу для того, чтобы ты читал и думал. Думал и читал». Ну, и к 16 годам, к 15, по сути дела, когда, скажем, я понял, что такое комсомольская работа, как это всё происходит, я просто тихо, написав заявление о сложении с себя функций секретаря комсомольской организации, забрал свою учётную карточку, потому что все документы были у меня, и вместе с комсомольским билетом подарил маме. И сказал: «Мама, это тебе на память».

Она испугалась?

Александр Кутиков:

Да нет, у нас в семье были люди отважные. Дед дважды был пострадавшим от репрессий: сначала от сталинских, а потом от хрущёвских. Потом был восстановлен и в партии, и он – старый большевик, и был депутатом, и так далее, и ордена – всё это у него было. Но вот, за пять дней до кончины, когда я пришёл к нему в больницу, он мне сказал такую фразу, он всегда читал газеты, всё там просматривал – «Правду», «Известия», сложил вот так газету, захлопнул, посмотрел так на меня и сказал: «Саш, Сашенька, а ведь ты был прав. И я это г… делал». Это был 1983 год.