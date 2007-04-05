Чистый Четверг: Христиане готовятся к Пасхе

Христиане всех конфессий празднуют четвертый день Страстной седмицы - Великий Четверг.Во всех храмах Беларуси и мира пройдут службы. Митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершит в Свято-Духовом кафедральном соборе Божественную литургию. Служба Великого Четверга посвящена омовению Иисусом Христом ног ученикам, а также Тайной Вечере. По обычаю, в этот день все христиане принимают Таинство Святого Причастия. В храмах совершаются особые процессии со святыми дарами к специальному алтарю.

В народе Великий Четверг называется еще Чистым. В этот день проходит основная подготовка к Пасхе: уборка помещений, приготовление некоторых блюд, также в этот день красят яйца. По народным поверьям, если на Великий Четверг холодно, то и вся весна не будет теплой, если дождь, то надо ожидать мокрой весны.