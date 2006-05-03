Необычное явление произойдет предстоящей ночью, когда часы, минуты, секунды и даты выстроятся в уникальную последовательность: 01.02.03.04.05.06. Это случится ровно в 1 час 2 минуты и 3 секунды 4-го числа 5-го месяца 6-го года нового века.Как сообщают информационные агентства, такие исключительные сочетания приходятся один раз на десятки поколений. Сейчас люди во многих странах мира, прежде всего в Азии, готовятся по особому встретить данный временной и исторический феномен. Согласно изотерическим учениям, именно в данный момент в атмосфере Земли откроется мистический тоннель для космических лучей гармонии, которые будут иметь вид особой энергии. Эти учения базируются на особом значении чисел, которые лежат в основе мироздания. После 4 мая очередной важнейший числовой феномен придется ждать 72 года. Он произойдет в 12 часов 34 минуты 5 июня 78 года нынешнего века. Тогда числовой ряд будет также отличаться необычайной гармонией: 12345678.