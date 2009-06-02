Четверть века «Тетриса»

Классическая компьютерная игра «Тетрис», разработанная российским программистом Алексеем Пажитновым и ставшая одной из наиболее популярных за всю историю человечества, отмечает сегодня 25-летний юбилей.

Алексей Пажитнов в середине 80-х годов прошлого века был сотрудником Вычислительного центра Академии наук СССР, где занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи. Помимо этого российский математик также пытался автоматизировать укладку пазлов в заданные фигурки. Таким образом, в июне 1984 года была изобретена компьютерная игра, которую он назвал «Тетрис».

Эта игра получила быстрое распространение не только в Советском Союзе, но и в Европе и США. Даже сейчас, спустя четверть века, она по-прежнему пользуется большой популярностью. В мире уже продано более 70 млн. ее экземпляров, сообщает БЕЛТА.