Честный фильм о честных людях

В столичном кинотеатре "Центральный" - премьера известного российского режиссера Дмитрия Астрахана.

В основе сценария новой киноленты - жизнь простого мальчишки, мечтающего о спортивной карьере, но так и не добившегося успеха. Павел Яскевич в фильме "Все по-честному" перешел дорогу главному герою - своему тренеру. На ринге ученик оказался талантливей учителя.

Тренер Алексей мечтает поставить мир на колени, но в итоге - мир ставит на колени его самого. Спортивная карьера быстро заканчивается, друзья уходят в сторону. Впрочем, главные герои Астрахана почти традиционно - неудачники. Кинокритики даже обвинили режиссера в ностальгии по советскому прошлому. Но именно жизненность кинолент - фирменный почерк Астрахана.

Новая картина почти полностью белорусская - большинство съемок проходило в Минске. Актеры были вынуждены приобщится к спорту. Сцены боя - на настоящем ринге и с настоящими боксерами.

Жанр новой картины авторы обозначили как "молодежная комедия", но это пиар-ход. На самом деле фильм глубокий и рассчитан на широкую аудиторию. У режиссера Астрахана трагедия легко превращается в комедию. Он словно учит смеяться сквозь слезы и повторяет, решение можно найти в самой безвыходной ситуации.

