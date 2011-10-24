Чергинец: Сегодня выстави тот же «Тихий Дон» — не сразу бросятся покупать, времена другие

В Беларуси будет создан институт литературной критики. Сегодня подведены итоги съезда Союза писателей, где говорили о том, как сделать белорусскую книгу продаваемой и популярной.

В числе проблем — продвижение современной литературы и их авторов, качество печати, а также недостаток ярких идей и образов. Решено более внимательно изучать читательский спрос, поднимать имидж писателей и более активно использовать для рекламы современные средства коммуникаций, в числе которых интернет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

У нас уже имеются хорошие наработки для того, чтобы начинать их осуществлять. Самое главное, чтобы писатели писали интересно, а уже вторая задача — донести это до читателей. Сегодня выстави тот же «Тихий Дон» — не сразу бросятся покупать, времена сейчас другие. Сейчас надо больше информировать население о книгах. Если хотите, возвращаться к тому, когда книга вызывала любовь у людей.