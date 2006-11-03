Человек и писатель с большой буквы

На произведениях этого народного писателя и поэта воспитано не одно поколение белорусов. Сегодня в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа отмечали день рождения классика. Нынешняя дата совпала с юбилейной - 100-летием начала творческой деятельности писателя.

Литературный праздник "Колосовины-2006" прошел 3 ноября в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Колоса. В День рождения классика преподаватели гуманитарных дисциплин ведущих вузов Республики, специалисты Института литературы Национальной Академии Наук Беларуси провели 21-ую научную республиканскую конференцию "Асобы з акружэння Якуба Коласа".

Память о Якубе Колосе увековечена не только в его доме-музее. В 1972 г. в ознаменование 90-летия со дня рождения писателя ему установлен памятник. Это пространственная скульптурная композиция на площади Якуба Колоса в столице.

В Беларуси не найдется человека, который бы не учил стихи Якуба Колоса, не читал его произведений, не слышал о нем. Памятники и бюсты классику белорусской литературы - это только часть признания его таланта. Главное, что, изучая творчество Якуба Колоса, мы и сегодня осознаем как близка нам жизненная философия его героев.