Церковь поможет родину защитить

9 августа православные верующие вспоминают Великомученика и целителя Пантелеимона. Особенно торжественно прошла литургия в храме, расположенном на территории бригады оперативного назначения. По мнению командования, наличие храма не территории воинской части положительно сказывается на нравственном развитии коллектива. Подвиги Великомученика и Целителя Пантелеимона, последователя и проповедника учения Христа, преданного жесточайшим пыткам и мученической кончине, вспоминают как пример преданности идее. Пантелеимон наряду с Георгием Победоносцем и Иоанном-Воином является покровителем воинства и всех тех, кому нести великое послушание солдата: Родину защищать.