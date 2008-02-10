Церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" пройдет в Лос-Анджелесе

Юбилейная, пятидесятая по счету, церемония пройдет, как и было запланировано, - с большим размахом.Музыкальный аналог "Оскара" состоится вопреки опасениям. Бастующие сценаристы обошли главную премию стороной. В числе приглашенных и номинантов - десятки звезд, которые выступят со сцены со своими композициями.



Подготовка к престижной церемонии не обошлась без скандалов. Власти США на этой неделе отказали в визе одной из главных номинанток - британке Эми Уайн-хауз. Однако потом все же изменили свое решение. Впрочем, приедет ли певица на "Грэмми" пока неизвестно.