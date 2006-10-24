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Цель СНГ - охранить культурное наследие народов мира

24 октября 2006 08:24
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Сегодня в Астане стартуют четыре молодежные Дельфийские игры государств-участников Содружества. Участие в соревнованиях примут представители одиннадцати государств СНГ. В фестивальную программу входят две номинации: "народные инструменты", где участники исполнят произведения на национальном инструменте, и "народное прикладное искусство". Форум пройдет в форме выставки-продажи. Оценивать мастерство юных талантов будет профессиональное жюри. Победители конкурса получат медали и дипломы с символикой игр.
# Культура

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