Цель СНГ - охранить культурное наследие народов мира

Сегодня в Астане стартуют четыре молодежные Дельфийские игры государств-участников Содружества. Участие в соревнованиях примут представители одиннадцати государств СНГ. В фестивальную программу входят две номинации: "народные инструменты", где участники исполнят произведения на национальном инструменте, и "народное прикладное искусство". Форум пройдет в форме выставки-продажи. Оценивать мастерство юных талантов будет профессиональное жюри. Победители конкурса получат медали и дипломы с символикой игр.