Быть матерью великого песняра...

В музее Янки Купалы прошел вечер, посвященный 150-летию со дня рождения матери белорусского поэта. О ней говорили актеры купаловского театра, известные писатели и историки. Бенигна Ивановна Луцевич прожила долгую жизнь, воспитала семерых детей, дождалась внуков и правнуков. Они ласково называли ее - "наша бабуня". Внешне Янка Купала был очень похож на мать, посвятил ей немало стихотворений. И всегда говорил, что горячо любить свою землю его научили именно родители.