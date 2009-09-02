Бронзовые вазы из папье-маше

В Китае из ненужных газет делают копии древнего бронзового антиквариата.

По словам художника, на такую идею его подтолкнули увиденные предметы искусства в Национальном музее истории Китая. Работы из бронзы были так же красивы, как и дороги.

Художнику-самоучке тогда и пришла оригинальная мысль – заменить недешевый бронзовый сплав на газетную бумагу. В этом ему помогла и бабушка, которая еще в детстве научила, как из бумаги, воды и клея изготовить твердую основу.

Скульптор надеется, что его примеру последуют и остальные, ведь новое искусство мало того что недорогое, но еще и экологичное.