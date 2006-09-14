Бронзовой девочке вернут косичку:

Монумент работы Заира Азгура "Сымон-музыка" на площади Якуба Коласа, переживший в конце лета нападение вандалов, взялся восстанавливать столичный скульптор Владимир Жбанов.У мастера уже есть опыт реконструкции изваяний: его творения в свое время также пострадали от рук неизвестных. Для демонстрации он вылепил фрагмент прически бронзовой меломанки из пластилина, затем косичку отольют в металле. Все участники проекта по восстановлению первоначального облика девочки трудятся бесплатно и не теряют надежды, что вандалов найдут и накажут.