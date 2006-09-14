Прямой эфир

Бронзовой девочке вернут косичку:

14 сентября 2006 08:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Монумент работы Заира Азгура "Сымон-музыка" на площади Якуба Коласа, переживший в конце лета нападение вандалов, взялся восстанавливать столичный скульптор Владимир Жбанов.У мастера уже есть опыт реконструкции изваяний: его творения в свое время также пострадали от рук неизвестных. Для демонстрации он вылепил фрагмент прически бронзовой меломанки из пластилина, затем косичку отольют в металле. Все участники проекта по восстановлению первоначального облика девочки трудятся бесплатно и не теряют надежды, что вандалов найдут и накажут.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
13 сентября 2006 08:34

Гвозди как стредство созданиня произведений искусства

11 сентября 2006 06:39

В столице завершился 2-й Минский фестиваль цветников и ландшафтной архитектуры

08 сентября 2006 12:26

Главное в сфере культуры - кадры