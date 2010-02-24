Британское правительство внесло студию Abbey Road в список национального наследия

Министр культуры страны Маргарет Ходж объявила, что легендарная студия, в стенах которой работали музыканты Beatles и Pink Floyd, причислена ко второй категории зданий, охраняемых государством (Grade II), то есть к зданиям, представляющим особую архитектурную или историческую ценность.

Это означает, что любые изменения в интерьере Abbey Road могут производиться лишь с учетом «характера помещения» и при условии, что они не угрожают его сохранности. Информация о том, что организация English Heritage занялась подготовкой к включению Abbey Road в список британского наследия, появилась в СМИ 21 февраля 2010 года. По словам представителя English Heritage Хелен Боуман, принятие решения о присвоении Abbey Road ее нынешнего статуса «вероятно, было ускорено» в связи со спекуляциями по поводу будущего студии, пишет NEWSru.com.

На прошлой неделе британская прессе сообщила о возможной продаже студии. Эти публикации вызвали колоссальный общественный резонанс. В течение нескольких часов в социальных сетях стали появляться сообщества, призывающие сохранить для Великобритании Abbey Road. О возможности приобретения студии, чтобы сохранить ее для нации, заявил благотворительный британский фонд National Trust. Экс-битл сэр Пол Маккартни, выступая в радиоэфире, выразил надежду, что место, с которым связано множество воспоминаний о Beatles, продолжит существование. Позднее стало известно, что в приобретении студии заинтересован всемирно известный композитор Эндрю Ллойд Уэббер.

Однако в воскресенье звукозаписывающая компания EMI опровергла информацию о том, что намерена продать студию Abbey Road, которой она владеет с тех пор, как в 1929 году купила дом номер три на одноименной улице за 100 тысяч фунтов стерлингов и обустроила в нем первую профессиональную звукозаписывающую студию. В ответ на «спекуляции в прессе», компания подтвердила, что давно ведет переговоры с третьими лицами, но не о продаже Abbey Road, а об инвестировании средств в модернизацию убыточной студии. EMI также добавила, что в прошлом году уже отказалась от предложения продать студию за 30 миллионов фунтов стерлингов.

Рентабельность Abbey Road в последнее время вызывает некоторые вопросы. Не все, даже самые знаменитые музыканты готовы платить огромные деньги за громоздкое профессиональное оборудование, когда современные технологии позволяют сделать не менее качественный продукт при помощи одного ноутбука. Однако лондонская студия ценится на весь мир еще и тем, что она, одна из немногих, может вместить для профессиональной записи целый оркестр. Здесь, в частности, были записаны саундтреки к фильмам «Властелин колец» и «Гарри Поттер и философский камень».