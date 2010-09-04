Британский кукольный театр « Punch and Judy» празднует почти 400 лет существования

В XIX столетии только в одном Лондоне работало больше, чем 400 таких художников. Стилистика знаменитого традиционного британского кукольного театра с названием « Punch and Judy».

Возле церкви святого Павла в лондонском Covent Garden в 1662 году начали проходить представления кукольных шоу под названием «Панч и Джуди». В этом году сюда съехались артисты, которые сохранили кукольное мастерство.

Клайв Чэндлер, кукольник:

Очень редко нам выпадает шанс встретится вместе, потому что мастерство театра «Панч и Джуди» индивидуальное: один человек, две руки, несколько кукол и недоверчивая аудитория.

На празднование 348-го дня рождения «Панч и Джуди» собралось всего около 30 кукольников из Британии. В XIX столетии только в одном Лондоне работало больше чем 400 таких художников. Обычно один артист надевал по одной кукле на каждую руку и разговаривал в два голоса. Эффект неузнавания голоса достигается тем, что кукольник кладет специальные приспосабления далеко в рот, потом переключается с первого голоса на другой.

Браян Кларк: руководитель товарищества «Панч и Джуди»:

Панч кроме всего является голосом народа, в том смысле, что в старое время не существовало газет для простых людей, да и мало кто умел читать. Панч и Джуди рассказывали про новости, про то, что происходило при дворе, они выполняли функцию «желтой» прессы.

Традиционные представления состояли из разговоров двух кукол, мужа и жены, на горячие темы дня.

Клайв Чэндлер:

Обсуждали и жизнь, и политику, функция была развлекательной, но и информационной. С того времени изменилось много чего, кроме количества кукол.

Минимальное шоу состоит из диалогов Панча и его жены Джуди, но и другие персонажи также принимают участие.

Браян Кларк:

Восхищение этими куклами удивляет. Я не знаю, зачем я забираюсь под небольшой тент, цепляю на руки этих деревянных человечков и выдумываю их диалоги. Так уже движется полстолетия, но все время находятся люди, которые радуются моим выдумкам.