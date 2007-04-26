Брестская крепость отмечает юбилей

165 лет назад была открыта Брестская крепость. 26 апреля 1842 здесь был поднят флаг Российской империи. Крепость была возведена на месте древнего городища, на островах, образованных реками Западный Буг и Мухавец в целях обороны западных рубежей России. На территории цитадели в Белом дворце 3 марта 1918 года был подписан исторический Брестский мир. 22 июня 1941 года гарнизон крепости одним из первых принял на себя удар немецко-фашистских захватчиков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1965 году Брестской крепости было присвоено почетное звание "Крепость-герой", а в 1971 году в честь подвига ее защитников был открыт мемориальный комплекс, который стал памятником вечной славы всех защитников Отечества.