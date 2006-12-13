Брест зажигает "Звезды Востока"

Здесь проходит открытый областной фестиваль по танцам. Это первая попытка поднять искусство танца живота от любительского уровня до профессионального.

Столько и сразу красавиц в Восточных костюмах на сцене Брестского Центра молодежного творчества - это впервые. Премьера фестиваля объединила в своих рядах более 50 конкурсанток из Бреста, Минска и Гомеля.

Между тем за всей этой красотой стоят несколько кропотливых месяцев тренировок. Не одна неделя уходит и на создание образа. Чаще всего Кутюрье костюмов - сами конкурсантки. Пояса, расшитые бисером, монистами, юбки, шаровары и топы делаются попросту вручную.

По одной из существующих версий основателями этого вида искусства были мужчины. Подтверждение тому и этот фестиваль. В рядах конкурсантов нашлись и представители сильного пола.

В будущем фестиваль "Звезды Востока" обещает получить прописку в Бресте надолго и каждый год собирать участников и любителей танца живота по-белорусски.