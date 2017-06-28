Бренды для туристических зон разработали белорусские и европейские дизайнеры

Новости Беларуси. Бренды для пяти туристических зон разработали белорусские дизайнеры совместно с европейскими коллегами. Узнаваемость в изысканном стиле получат древние Полоцк и Мстиславль, живописное озеро Нарочь, а также Беловежская пуща и Августовский канал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В презентациях акцент сделан на природную и историческую ценность регионов. Проект представят в начале июля в Минске.

С введением пятидневного безвизового режима интерес европейских туристов к нашей стране растет. За время существования «открытых правил» только из Германии в Беларусь приехали уже более 8 тысяч путешественников.