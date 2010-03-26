Бостонская библиотека обнародует единственное письмо Сэлинджера Хемингуэю

Бостонская библиотека имени Джона Кеннеди впервые покажет широкой публике единственное известное письмо Сэлинджера Хемингуэю от 1946 года, сообщает AP. Сэлинджер написал его, находясь на лечении в военном госпитале в немецком Нюрнберге.

На протяжении 30 лет письмо, которое являлось частью архива Хемингуэя, находилось в закрытых фондах библиотеки и было доступно только специалистам. Оно демонстрирует саркастический настрой Сэлинджера по отношению к армии и недавно закончившейся войне. В нем он делится с Хемингуэем творческими планами. В частности, он упоминает о задуманном им «очень трогательном романе», под которым мог иметься в виду опубликованный в 1951 году знаменитый текст «Над пропастью во ржи». Неформальный тон может свидетельствовать о довольно близкой дружбе двух авторов, однако других документальных доказательств этому не сохранилось.

Директор бостонской библиотеки Томас Патнем отметил, что не сохранилось никаких данных о возможном существовании ответного письма Хемингуэя. По сохранившимся свидетельствам жены нобелевского лауреата, он всегда тщательно хранил всю свою корреспонденцию, поэтому, вероятнее всего, это письмо было единственным.

Письмо покажут 28 марта на церемонии вручения ежегодной премии PEN/Hemingway Award за лучший литературный дебют. На ней будет присутствовать сын Хемингуэя Патрик. Он вручит награду Бриджит Пасулке за книгу «Давным-давно и совершенно взаправду», сообщает NEWSru.com.

По словам Патнема, решение выставить документ на обозрение широкой публики было принято в связи с возросшим общественным интересом к фигуре Сэлинджера, связанным с недавней смертью знаменитого писателя. Он умер 27 января 2010 года в возрасте 91 года. До этого на протяжении нескольких десятилетий он вел уединенный образ жизни и почти не общался с журналистами.