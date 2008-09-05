Борисов готовиться принять гостей и участников Дня белорусской письменности

К празднику город готовился целый год. Ремонт, благоустройство и строительство обошлись бюджету в 30 миллиардов рублей.

Уже даже не несколько дней – несколько часов – остается до главного просветительского праздника страны. И Борисов в предчувствии грандиозного события. На главной площади – главная сценическая площадка. Это сердце дня белорусской письменности, которое будет биться все фестивальные дни. Здесь пройдет театрализовано-хореографическое представление и церемония награждения победителей национального конкурса "Золотой фолиант".

А борисовская "кладовая знаний" готовится сразу к двум событиям. 7 сентября здесь откроется мемориальная доска памяти мецената Ивана Колодеева, внесшего значительный вклад в развитие Борисова в 19 веке. Пройдет также презентация выставки художника Валерия Шкарубо. В день белорусской письменности более тысячи гостей смогут наблюдать фестиваль городов-столиц праздника, а также встретиться с писателями, поэтами, издателями и журналистами не только Беларуси, но России, Украины, Польши, Сербии, Болгарии.

А в местном дворце культуры - последние приготовления. В "скоростном режиме" приводят в порядок потолок, устанавливают новые светильники. Не успеть просто нельзя: дворец культуры первым примет почетные делегации. Борисов буквально расцвел. Более миллиона цветов украсили городские клумбы. В пути и главный атрибут праздника – золотой фолиант. Его установят в Борисовском парке развлечений.

Юбилейный фестиваль пройдет с размахом. На эти дни запланирована республиканская научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням" с Благодатным огнем от гроба Господнего. Таким образом, эстафету Дня белорусской письменности Борисов передаст Сморгони.