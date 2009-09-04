Борис Грачевский: слезы не от смеха

Бессменный отец «Ералаша», режиссер Борис Грачевский, представил в Минске работу совершенно неожиданного настроения.

Фильм «Крыша», который сам режиссер называет «картиной для взрослых», - полнометражный взгляд на проблему нынешних отцов и детей.

В центре кинособытий — драматичная история трех девочек, родители которых оказались слишком увлечены решением собственных проблем.

По признанию Бориса Грачевского, он давно ждал, когда его творчество вызовет слезы вовсе не от смеха.

- Мне на работе надоело смешить, и я решил снять серьезное кино. Я снимал сердцем, и его воспринимают сердцем. Мы отвыкли, что кино бывает человеческим и мы отвыкли, что кино бывает про нас. Как сказала одна дама: «Ты зачем всю правду про нас рассказал?» Мой рассказ про потаенные вещи женские, мужские, про проблемы и, самое главное, про тех самых детей, о которых мы все время забываем. Вот об этом мое кино, о том, что невнимание заставляет этих детей прийти на край, на самый край крыши, - говорит режиссер.