Борис Эйфман: В нашем балете молодежь получает то, что не может получить в интернете или шоу-бизнесе

Борис Эйфман создал свой театр балета. Он соединил классический балет с авангардным. Эйфман идет в ногу со временем. Он не только соединил классический балет с акробатикой, художественной гимнастикой, кино, цветом, светом и словом.

Борис Эйфман, народный артист России, хореограф:

Современный балет может открыть новые возможности балетного искусства, как искусство выражения духовного, эмоционального мира человека через пластику.

Борис Эйфман, оставаясь верным классической основе, перевел язык балета на язык драмы. Эйфман уверен, что через танец может передавать тончайшие нюансы человеческой психики и высочайший накал трагедии.

Знаменитый роман Льва Толстого «Анна Каренина» был написан 135 лет назад. И все эти годы его герои, чувства героев волнуют не только читателей, но и людей искусства: музыкантов, режиссеров, хореографов...

Балет Эйфмана «Анна Каренина», в основе которого лежит классическое произведение Чехова, является его новым, авторским прочтением. Эта блистательная постановка на музыку Чайковского уже завоевала широкое признание не только у зрителей многих стран мира, но и в профессиональной среде. В Минске за месяц были раскуплены все билеты, и оставалось еще много желающих попасть на балет, особенно молодежи.

Борис Эйфман:

Молодежь всего мира тянется к нашему театру. Молодые люди тянутся к балетному театру, но к тому, от которого они могут получить то, чего ждут от театра. Это то, чего нельзя получить, например, в интернете или шоу-бизнесе. Это серьезное истинное искусство. Оно настолько эмоциональное и захватывающее, что может конкурировать с боевиками или шоу-бизнесом.

Спектакли Эйфмана критикуют и хвалят, его хореографические фантазии могут нравиться или не нравиться, но они не могут оставить зрителя равнодушным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».