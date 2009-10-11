Борис Бурда откроет в Минске интеллектуальную гостиную

Проект «Вечера с Борисом Бурдой» стартует 28 октября в одном из столичных клубов и, как планируется, будет проходить раз в месяц.

Этот проект - серия вечеров с магистром игры «Что? Где? Когда?», трехкратным обладателем «Хрустальной совы» и «Брильянтовой совы», ведущим кулинарных шоу, писателем. В программе каждого вечера будут интеллектуальные игры-викторины, исторические курьезы и анекдоты, кулинарные раунды.

Вторая часть программы - музыкальная. В ней Борис Бурда будет представлять кого-то из своих друзей, известных авторов-исполнителей. Организаторы согласовывают гастрольный график для Татьяны Визбор, Александра Суханова, Сергея Матвеенко, Александра Мирзаяна, Александра Левина, Елены Казанцевой, Ольги Залесской и других.

Запланированы также выступления белорусских музыкальных групп, которые играют и поют акустический этно, фольк, легкий джаз. В перерывах между основными отделениями программы будет предоставлено время для проектов творческой молодежи Минска. Организаторы ожидают предложений о проведении фотовернисажей, перфомансов. Всех авторов и работы утверждает лично Борис Бурда, вплетая темы представленных работ в сюжеты своих интеллектуальных игр. На первом вечере намечается презентация креативной анимации, сообщает БЕЛТА.