Большой театр оперы и балета приглашает на музыкальный вечер «Беларусь – моя песня!»

9 апреля в Малом зале в исполнении молодых солистов прозвучат арии из старых белорусских опер, которые ставили полвека назад и которые уже нельзя увидеть сегодня.Зрители услышат и произведения знаменитых отечественных композиторов – Владимира Оловникова, Григория Пукста, Владимира Солтана и других. Проект задуман как музыкально-поэтический. Поэтому свои стихи со сцены театра прочтет известный белорусский поэт Леонид Дранько-Майсюк.