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Большой театр оперы и балета приглашает на музыкальный вечер «Беларусь – моя песня!»

09 апреля 2010 06:15
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9 апреля в Малом зале в исполнении молодых солистов прозвучат арии из старых белорусских опер, которые ставили полвека назад и которые уже нельзя увидеть сегодня.Зрители услышат и произведения знаменитых отечественных композиторов – Владимира Оловникова, Григория Пукста, Владимира Солтана и других. Проект задуман как музыкально-поэтический. Поэтому свои стихи со сцены театра прочтет известный белорусский поэт Леонид Дранько-Майсюк.
# Культура

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