Большой театр оперы и балета открывает 78 сезон

Стартует он спектаклем «Набукко» Джузеппе Верди. Это весенняя постановка уже знакома искушенным театралам. В этом году их ожидают и новые премьеры.

Большой театр – большой ажиотаж. Равно как новый сезон – новое дыхание оперы и балета. Семьдесят восьмой на самом деле будет не похожим на предыдущие. И даже то, что он стартует спектаклем «Набукко» Джузеппе Верди, символично: постановка своей зрелищностью предопределяет дальнейшие театральные ноу-хау.

Этот оперный сезон несомненно в первую очередь будет ассоциироваться с именем главного режиссера Михаила Панджавидзе. Благодаря ему, ни одна возможность большой сцены теперь не остается незадействованной. Сложная машинерия, а так в театре называют техническую начинку сцены, и видеоэффекты. Уже в октябре – сразу три премьеры.

Расширяется и театральная география: договор об обменных гастролях уже заключен с Пражским, Вильнюсским и Ташкентским театрами. На очереди – Мексика и Арабские Эмираты. А весной на нашей сцене снова появятся грузинский балет и Нина Ананиашвили. На этот раз звезда подарит белорусам эксклюзивное соло.

В прошлом сезоне театр оперы и балета по-настоящему удивил таким масштабным проектом как новогодний бал. Этот сезон без сюрпризов также не обойдется: в декабре состоится Первый Рождественский оперный фестиваль, в котором примут участие как белорусские исполнители, так и зарубежные гости. К слову, Большой стал первым белорусским театром еще в одном: начал выпускать собственный журнал.

Юлия Романович, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.