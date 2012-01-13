Большой бал в Большом театре оперы и балета. Какие сюрпризы ждут гостей праздника?

Проводится бал уже третий год подряд. Гостей по традиции ждут три бала – русский, княжеский и венский. Основой первого станут роскошь и великолепие екатерининских времен, второй – в духе приемов знатного магнатского рода Радзивиллов. Затем начнется новогодний концерт, посвященный джазу и мюзиклам. А в полночь, как полагается, всех ожидает шампанское, после чего начнется венский бал. И тут, как выяснилось, сюрпризы не заканчиваются.



Галина Галковская, режиссер-постановщик Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

В этом году нам придется некоторые танцы повторить дважды, потому что посещали занятии по танцы столько людей, что их пришлось поделить на две огромные группы, чтобы все желающие смогли станцевать.



Тем же, кто устанет от танцев, организаторы предлагают посетить творческие салоны. Художники нарисуют портрет, фотографы запечатлят ваш образ на фоне пышных декораций, а представители минского собрания наследников шляхты помогут узнать тайны вашей родословной. Будет работать и музыкальная гостиная. Особенностью этого года станут показательные выступления рыцарей ордена тамплиеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Елена Неронская, ассистент режиссера-постановщика Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Это такой сюрприз. До этого я никогда не видела, как люди стреляют из лука. Здесь будут настоящие бои, настоящие рыцарские доспехи.

В каждом уголке театра, начиная гардеробом и заканчивая ложами, находится какой-то сюрприз. У нас есть и фотосалон, и гостиная с художниками.