Большие надежды - на малую сцену

В Республиканском театре белорусской драматургии создан центр, где начинающие режиссёры и драматурги могут попробовать свои силы.

Центру белорусской драматургии, всего год, однако этого хватило, чтобы собрать под крышей РТБД неравнодушную к белорусскому театру молодежь. Правда, кроме крыши и весьма скромных кабинетов, по началу ей и рассчитывать было не на что. На большой сцене - место мэтрам, начинающим - сцена малая. В скором времени она появится на месте этого холла.

Три месяца - таков срок, в течение которого молодые драматурги и режиссеры проходят стажировку в центре. Затем - работу оценят учителя, коллеги и критики. Отзывы последних порой оказываются весьма не лестными. Впрочем, молодежь это не пугает. Все же они - большие надежды, пусть и малой сцены.