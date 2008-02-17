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Большие надежды - на малую сцену

17 февраля 2008 16:24
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В Республиканском театре белорусской драматургии создан центр, где начинающие режиссёры и драматурги могут попробовать свои силы.

Центру белорусской драматургии, всего год, однако этого хватило, чтобы собрать под крышей РТБД неравнодушную к белорусскому театру молодежь.  Правда, кроме крыши и весьма скромных кабинетов, по началу ей и рассчитывать было не на что. На большой сцене - место мэтрам, начинающим - сцена малая. В скором времени она появится на месте этого холла.

Три месяца - таков срок, в течение которого молодые драматурги и режиссеры проходят стажировку в центре. Затем - работу оценят учителя, коллеги и критики. Отзывы последних порой оказываются весьма не лестными. Впрочем, молодежь это не пугает.  Все же они - большие надежды,  пусть и малой сцены.

# Культура

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