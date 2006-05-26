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Больше выставок - больше стимула к работе

26 мая 2006 13:43
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие президенту Российской академии художеств, народному художнику СССР Зурабу Церетели по случаю открытия персональной выставки в Национальном художественном музее Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

В поздравлении, в частности, отмечается, что эта выставка - знаменательное событие, которое будет способствовать укреплению культурных связей, дружбы и сотрудничества Беларуси и России.
Персональные выставки мастера с успехом прошли во многих городах России. В  экспозиции  нынешней выставки -  более 200  произведений  разных видов  и жанров искусства: живописные полотна, эмали, графические и скульптурные произведения. Экспонирование  своих  произведений  в  различных  городах  и странах  Церетели считает <серьезной творческой  и  общественной миссией  по установлению тесных  и  плодотворных   творческих контактов, огромным стимулом в своей дальнейшей работе>.

# Культура

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