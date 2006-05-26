Больше выставок - больше стимула к работе

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие президенту Российской академии художеств, народному художнику СССР Зурабу Церетели по случаю открытия персональной выставки в Национальном художественном музее Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

В поздравлении, в частности, отмечается, что эта выставка - знаменательное событие, которое будет способствовать укреплению культурных связей, дружбы и сотрудничества Беларуси и России.

Персональные выставки мастера с успехом прошли во многих городах России. В экспозиции нынешней выставки - более 200 произведений разных видов и жанров искусства: живописные полотна, эмали, графические и скульптурные произведения. Экспонирование своих произведений в различных городах и странах Церетели считает <серьезной творческой и общественной миссией по установлению тесных и плодотворных творческих контактов, огромным стимулом в своей дальнейшей работе>.