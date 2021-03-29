Прямой эфир

Более 400 скрипачей, виолончелистов и альтистов. В Минске стартовал конкурс молодых исполнителей «Весенние струны»

29 марта 2021 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске стартовал городской конкурс молодых исполнителей «Весенние струны» имени Григория Мысливчика, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 400 скрипачей, виолончелистов и альтистов. В Минске стартовал конкурс молодых исполнителей «Весенние струны»-1

Проходит он в дистанционном формате. Несмотря на то, что конкурс городской, в нем участвуют ребята из Минской области. Детские оркестры и ансамбли демонстрируют умелое владение скрипкой, виолончелью и альтом. Всего в конкурсе принимают участие свыше 400 юных музыкантов – воспитанники детских музыкальных школ искусств. Все исполнители талантливые, а педагоги помогают в полной мере раскрыть их способности.

Более 400 скрипачей, виолончелистов и альтистов. В Минске стартовал конкурс молодых исполнителей «Весенние струны»-4

Светлана Свириденко, учитель Детской музыкальной школы искусств № 7:
Наша струнно-смычковая секция не такая многочисленная (в Минске всего 20 музыкальных школ, школ искусств), но мы уже знаем тех, кто хорошо показывает себя на конкурсе. Организация мастер-классов, открытых уроков очень стимулирует профессиональное развитие как детей, так и учителей. И очень хорошо, что ведущие преподаватели Беларуси с удовольствием откликаются, всегда готовы сотрудничать с нашей методической секцией и делятся опытом с удовольствием.

Более 400 скрипачей, виолончелистов и альтистов. В Минске стартовал конкурс молодых исполнителей «Весенние струны»-7

Победители конкурса получат звания лауреата и ценные призы. А самый виртуозный музыкант станет обладателем Гран-при.

# Музыка # Культура # Светлана Свириденко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ольга Бурлакова: «У меня вообще в жизни всё только по любви, по-другому не может быть»
29 марта 2021 13:03

Ольга Бурлакова: «У меня вообще в жизни всё только по любви, по-другому не может быть»

«Белорусы всегда запекали кусок целого мяса». Эти национальные блюда вас удивят
29 марта 2021 11:24

«Белорусы всегда запекали кусок целого мяса». Эти национальные блюда вас удивят

«Покажем рок-хиты в ледовом исполнении». Узнали у директора, каким будет «Славянский базар в Витебске» в 2021-м
28 марта 2021 18:07

«Покажем рок-хиты в ледовом исполнении». Узнали у директора, каким будет «Славянский базар в Витебске» в 2021-м