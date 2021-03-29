Более 400 скрипачей, виолончелистов и альтистов. В Минске стартовал конкурс молодых исполнителей «Весенние струны»

Проходит он в дистанционном формате. Несмотря на то, что конкурс городской, в нем участвуют ребята из Минской области. Детские оркестры и ансамбли демонстрируют умелое владение скрипкой, виолончелью и альтом. Всего в конкурсе принимают участие свыше 400 юных музыкантов – воспитанники детских музыкальных школ искусств. Все исполнители талантливые, а педагоги помогают в полной мере раскрыть их способности.

Светлана Свириденко, учитель Детской музыкальной школы искусств № 7:

Наша струнно-смычковая секция не такая многочисленная (в Минске всего 20 музыкальных школ, школ искусств), но мы уже знаем тех, кто хорошо показывает себя на конкурсе. Организация мастер-классов, открытых уроков очень стимулирует профессиональное развитие как детей, так и учителей. И очень хорошо, что ведущие преподаватели Беларуси с удовольствием откликаются, всегда готовы сотрудничать с нашей методической секцией и делятся опытом с удовольствием.