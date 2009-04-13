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Более 300 юных музыкантов собрал фестиваль детского творчества в Витебске

13 апреля 2009 07:27
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В афише представлены различные жанры музыкального искусства

В концерте выступят образцовые хоровые коллективы из Ушач, Орши и Витебска. Они исполнят сочинения композиторов - классиков хоровой музыки. При этом не менее половины программы составят акапэльные произведения. Два фестивальных концерта исполнят стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Свое искусство продемонстрируют лауреаты международных и республиканских конкурсов.

В этом году в гости к витебским почитателям классической музыки приехали юные музыканты из России - оркестр народных инструментов из Смоленска. А завершится фестивальная программа 30 апреля.

# Культура

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